Haberler

Diyarbakır'da jandarma, aranan 86 şüpheliyi yakalayıp adliyeye sevk etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da jandarma, aranan 86 şüpheliyi yakalayıp adliyeye sevk etti
Güncelleme:
+392 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valilik açıklamasına göre, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest kurucusu Tolga Akış'ın kan, idrar, saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmadı

Ünlü menajerin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! 'Tasfiye yıllarca sürebilir'

Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı: Yıllarca sürebilir
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı

Büyük sürpriz! Trabzonspor'un yıldızına "Riva'ya gel" dedi

Oğluna 3 aylıkken DMD teşhisi konuldu! Milaslı anne Göktuğ'un gen tedavisi için 2,9 milyon dolar arıyor

Göktuğ'un ilacı 2,9 milyon dolar! Annesi kumbarayla topluyor
Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi