Diyarbakır'da jandarma, aranan 86 şüpheliyi yakalayıp adliyeye sevk etti

Diyarbakır'da jandarma, aranan 86 şüpheliyi yakalayıp adliyeye sevk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Valilik açıklamasına göre, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA