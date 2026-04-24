Diyarbakır'da itfaiyenin ev yangınına müdahalesi kask kamerasında

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürme çalışmaları itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 832'nci Sokak'taki bir evde çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu. Yangına müdahale anları itfaiye personelinin kask kamerasıyla kayda alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı