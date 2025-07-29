Diyarbakır'da İtfaiye Aracı Devrildi: 1 Şehit

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 itfaiye personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırsal Değirmendere Mahallesi'nde dün çıkan örtü yangınına müdahaleye giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen itfaiye aracının kontrolden çıkarak aynı mevkide devrildiği kazada ağır yaralanan Haydar Öz, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralılardan F.K. ve H.K. ise Ergani Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.