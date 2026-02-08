Haberler

Diyarbakır'da sağlık personeline "işaret dili eğitimi" verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürü Asiltürk, eğitim programının sağlıkta erişilebilirliği artıracağını vurguladı.

Diyarbakır'da işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlık personeline yönelik eğitim programı hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle Dağkapı Devlet Hastanesi'nde işaret dili eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda Yenişehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle katılımcılara 120 saat teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdür Emre Asiltürk, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliğin temel ilke olduğunu söyledi.

Asiltürk, "Sağlık hizmeti sunarken hiçbir vatandaşımızın iletişim engeli nedeniyle zorlanmasını istemiyoruz. İşitme engelli bireylerimizin sağlık kuruluşlarımızda kendilerini doğru ifade edebilmeleri ve hizmeti eksiksiz alabilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu eğitim programı, hem personelimizin mesleki gelişimine katkı sağlamakta hem de sağlıkta eşitlik anlayışımızı güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor

Trump'ın petrol ablukası ülkeyi bitirdi! Oteller bir bir kapanıyor