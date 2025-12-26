Haberler

Diyarbakır'da işçi servisi minibüsü devrildi: 16 yaralı / Haber eklendi

Güncelleme:
Diyarbakır'da kontrolden çıkan bir işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Diyarbakır-Viranşehir kara yolu Ardantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 LHL 23 plakalı işçi servisi minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste yaralanan 16 kişi, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
