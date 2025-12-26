Diyarbakır'da işçi servisi minibüsü devrildi: 16 yaralı / Haber eklendi

DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Diyarbakır-Viranşehir kara yolu Ardantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 LHL 23 plakalı işçi servisi minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste yaralanan 16 kişi, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,