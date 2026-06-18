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Diyarbakır'da iş yerindeki yangına müdahale kask kamerasında

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anları kask kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale anları kask kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları ise kask kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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