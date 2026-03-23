Polis, Üst Geçitten Atlamaya Çalışan Kişiyi Kurtardı

Güncelleme:
Diyarbakır'da bir kişi, üst geçitten yola atlamaya çalışırken polis tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kişiyi ikna etmeye çalıştı. Sivil polis memurunun dikkatini dağıttığı kişi, güvenli alana çekildi.

DİYARBAKIR'da üst geçitten yola atlamaya çalışan kişiyi, bir anlık dalgınlığından yararlanan polis kurtardı.

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa yolu Diclekent Köprülü Kavşağı'ndaki üst geçitte meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, üst geçitte intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bu kişinin atlama ihtimaline karşı yola atlama yatağı sererken, polis ekipleri de ikna çalışması başlattı. Bir süre sonra dikkati dağılan kişiye, sivil polis memuru koşarak arkadan sarıldı. Ardından diğer polislerin de desteğiyle kişi güvenli alana çekildi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

