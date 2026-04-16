Diyarbakır'da inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

Diyarbakır'da inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir hastane inşaatında meydana gelen elektrik kazasında bir işçi yaşamını yitirirken, diğer işçi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Fırat Mahallesi'nde yapımı süren hastane inşaatında beton dökümü sırasında beton pompasının uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolu yüksek gerilim hattına temas etti. Bu esnada beton dökümünde görevli işçilerden A.H. ile R.C. elektrik akımına kapıldı.

İŞÇİLERDEN BİRİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.C'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ekmek parası kazanırken ölmüş. Allah rahmet eylesin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım

Bir tehdit daha! Öğrencinin ses kaydını dinleyen polis harekete geçti
Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım

Bir tehdit daha! Öğrencinin ses kaydını dinleyen polis harekete geçti
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor

Türkiye'den tehditlere karşı yeni hamle! MSB, o iddiaları doğruladı

14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay