Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi 13. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada darbedilen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel