Haberler

Diyarbakır'da Husumetlisini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da T.A., site bahçesinde husumetlisi Sinan K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası T.A. yakalandı, soruşturma devam ediyor.

1) HUSUMETLİSİNİ SİTENİN BAHÇESİNDE POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

DİYARBAKIR'da T.A., sitenin bahçesinde husumetlisi Sinan K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. T.A., iddiaya göre site bahçesinde husumetlisi Sinan K.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna isabet saçmalarla ağır yaralanan Sinan K., ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli T.A., polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Cinayet şüphelisini emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla

Tarihi soygunda vurgun, 100 milyon eurodan fazlaymış
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı