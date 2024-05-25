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Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Yapanlara Gözaltı ve Cezalar

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren 'Horoz Koruma Derneği' adı altında horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynandığı tespit edildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 46 kişiye toplamda 295 bin 470 lira ceza kesildi.

Diyarbakır'da horoz dövüştürdüğü gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı, 46 kişiye 295 bin 470 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Bağlar ilçesinde "Horoz Koruma Derneği" adı altında Hint horozlarının dövüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzleyici gibi içeri giren polis ekipleri, horoz dövüşü yapıldığını ve bahis oynandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında A.G, M.İ, A.B, A.A, H.Y, C.Y. ve S.A. gözaltına alındı, 16 Hint horozu ve 41 bin lira ele geçirildi, sözde kupaya el konuldu.

Ayrıca 46 kişiye toplam 295 bin 470 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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