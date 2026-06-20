Diyarbakır hipodromundaki kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Diyarbakır'daki hipodromda çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün, Çınar ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde bulunan hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Bayram Çizik (33) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında başlayan tartışmanın, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.