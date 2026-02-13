Haberler

Hevsel Bahçeleri'nde domuz sürüsü görüntülendi

Güncelleme:
Diyarbakır'da Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde tarlalarda gezen domuz sürüsü cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Domuzlar kısa süre sonra gözden kayboldu.

DİYARBAKIR'da Hevsel Bahçeleri'nde tarlalarda gezen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sur ilçesinde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde, tarlada domuz sürüsü görüldü. Bir süre tarlalarda gezen domuzlar daha sonra gözden kayboldu. Domuz sürüsünün tarlalarda dolaştığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

