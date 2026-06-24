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Hayvanlarını otlatmaya götürmüştü, kırsalda cansız bedeni bulundu

Hayvanlarını otlatmaya götürmüştü, kırsalda cansız bedeni bulundu
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden Kadri Zengin'den (70) saatlerce haber alınamadı. Yapılan arama çalışmaları sonucu Zengin'in cansız bedenine kırsal alanda ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kadri Zengin'in (70), kırsalda cansız bedeni bulundu.

Olay, Kulp ilçesi kırsal Ağaçkorur Mahallesi Kom Mezrası'nda meydana geldi. Kadri Zengin, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde hayvanlar geri döndü ancak Zengin'e ulaşılamadı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada mezra kırsalında saat 24.00 sıralarında Kadri Zengin'in cansız bedenine ulaşıldı. Zengin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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