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Diyarbakır'da özel hastaneye yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Temmuz'da Huzurevleri Mahallesi'nde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki özel bir hastaneye silahla ateş edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
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