Diyarbakır'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında yürütülen kampanya kapsamında meydanlar, alışveriş merkezleri, parklar, camiler, pazar yerleri, kamu ve özel kurumlar ile üniversite kampüslerinde bilgilendirme ve ölçüm stantları kuruldu.

İl ve ilçe merkezlerinde oluşturulan stantlarda fizyoterapist ve sağlık personeli tarafından vatandaşlara çeşitli fiziksel değerlendirme testleri uygulanıyor.

Bu kapsamda katılımcıların tek ayak üzerinde denge, el kavrama kuvveti ve 30 saniye otur-kalk testleri yapılarak "hareket yaşları" belirleniyor.

Değerlendirmeler sonucunda fiziksel aktivite desteğine ihtiyaç duyduğu tespit edilen bireyler, Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor.

Kampanya kapsamında il ve ilçe merkezlerinde görev yapan 21 ekip, çeşitli kurumları ziyaret ederek çalışanlara da yerinde test uygulamaları gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, ekiplerin kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Toplumda fiziksel aktivite bilincini artırmayı ve vatandaşları daha aktif bir yaşama teşvik etmeyi amaçladıklarını aktaran Asiltürk, hareket ölçümlerinin yanı sıra sağlıklı yaşam konusunda danışmanlık hizmeti de sunduklarını kaydetti.

Asiltürk, vatandaşları hareket yaşlarını öğrenmek için kampanya stantlarını ziyaret etmeye davet etti.