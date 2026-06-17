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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralI

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Diyarbakır'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ Caddesi ile Prof. Selahattin Yağcıoğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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