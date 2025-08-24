Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı
Diyarbakır-Batman kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 VF 836 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır- Batman kara yolunun Şükürlü Küme Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel