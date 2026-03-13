Haberler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü: Güme İçerisinde Avcılık Yapan 3 Kişi Hakkında İdari İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da güme içerisinde avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem uygulandığını ve tüfeklerine el konulduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da güme içerisinde avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem uygulandığını ve kişilerin kullandığı tüfeklere de el konulduğunu duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından, "Yaban Hayatına Müdahale Cezasız Kalmadı" notuyla yapılan paylaşımda, "Diyarbakır'da ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde, güme içerisinde avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca şahısların kullandığı tüfeklere de el konuldu" denildi.

Kaynak: ANKA
