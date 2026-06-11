Diyarbakır'da gölete düşen çocuk boğuldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gölete düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı İncehıdır Mahallesi Geçitli mezrasında, 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu, ailesinin arıcılık yaptığı bölgede bulunan gölete düştü.

Çevrede bulunanlar tarafından göletten çıkarılan Demiroğlu, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca Demiroğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.