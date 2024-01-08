Diyarbakır'da Forklift Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, forkliftin yolda devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaşamını yitiren sürücünün cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesine götürüldü.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, forkliftin yolda devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır-Batman kara yolunun Sanayi Mahallesi mevkisinde, Hasan A'nın kullandığı forklift devrildi. Kullandığı iş makinesinin altında kalan Hasan A. yaşamını yitirdi.
Sürücünün cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesine götürüldü.