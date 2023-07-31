Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Eğil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ??