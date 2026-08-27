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Diyarbakır'da eşini öldüren zanlı tutuklandı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün akşam, E.A'nın (30) boşanma aşamasında olduğu karısı S.A'yı (33) İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştuktan sonra tabanca ile öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

E.A, merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta görüştüğü boşanma aşamasındaki karısı S.A'nın kucağından kızını zorla almaya çalışmış, buna direnen karısını silahla yaralamış, S.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, E.A ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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