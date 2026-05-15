Haberler

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu başkanlığında erişilebilirlik toplantısı gerçekleştirildi

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu başkanlığında erişilebilirlik toplantısı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında düzenlenen toplantıda, engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesi ele alındı.

Diyarbakır'da "Ulusal Erişilebilirlik Günü" kapsamında erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, engelsiz yaşam anlayışının güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından erişilebilirliğin hukuki dayanakları, izleme ve denetleme süreçleri, erişilebilirlik belgesi çalışmaları ile il genelindeki iyi uygulama ve eksikliklere ilişkin sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yen verilen Zorluoğlu, kamu hizmetlerinin herkes için erişilebilir hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak, erişilebilirliğin yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığını, bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata eşit ve güvenli şekilde katılabilmesi açısından temel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Erişilebilirliğin bir formalite olarak görülmemesi gerektiğini belirten Zorluoğlu, kamu kurumlarının yerel yönetimlerin ve ilgili tüm kuruluşların bu konuda daha hassas, koordineli ve sonuç odaklı bir çalışma yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, ayrıca kamu binaları, açık alanlar, kaldırımlar, toplu taşıma araçları, ibadethaneler ve sosyal alanlarda erişilebilirlik standartlarının titizlikle uygulanması, mevcut eksikliklerin tespit edilerek kısa sürede giderilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Diyarbakır'da erişilebilirlik kültürünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu
İngiltere'yi karıştıran 'Casusluk' olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki

Koca ülkeyi karıştıran bu kareye Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Dzeko'dan Fener taraftarını duygulandıran sözler

Formayı imzalarken söylediği Fener taraftarını duygulandırdı
Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı

PFDK'dan çok konuşulacak Zorbay Küçük kararı

Texas'ta trende 6 göçmen hipertermiden öldü

ABD'de ölüm treni: Vagon içinde 6 kişinin cansız bedeni bulundu
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler