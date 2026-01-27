Eğimli arazide işçiler, karda kayan direkle birlikte sürüklendi; o anlar kamerada
Çüngüş ilçesi kırsalında 2 enerji şirketi personeli, onarım için karla kaplı eğimli arazide sürükledikleri elektrik direğinin kaymasıyla dengelerini kaybedip düştü. Direkle birlikte sürüklenen işçiler bir süre sonra çalılara çarptı. İşçilerin yara almadan kurtulduğu o anlar, ekip arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel