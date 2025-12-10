Haberler

Diyarbakır'da bebek emzirme odası hizmete girdi

Diyarbakır'da bebek emzirme odası hizmete girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'nde modern bir emzirme odası açıldı. DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, bu tür projelerle halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) katkılarıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'nde oluşturulan "Emzirme Odası"nın açılışı yapıldı.

DTSO'dan yapılan açıklamada, Bağlar Semt Polikliniği bünyesinde oluşturulan modern emzirme odasının açılışına destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişim kalitesini artırmanın öncelikleri arasında olduğunu bildirdi.

Açılışı gerçekleştirilen emzirme odasının annelerin mahremiyet ve konfor içinde çocuklarını emzirmelerine ve bakımlarını yapmalarına olanak tanıdığını belirten Gökdere, şunları kaydetti:

"Kentimizin sadece ticaret ve sanayide değil aynı zamanda sosyal alanda da güçlenmesini amaçlıyoruz. Bağlar Semt Polikliniğine sağladığımız bu katkı sadece bir başlangıçtır. Halkımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bu tür kamu destek projelerimize yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına duyarlı olmayı ve üyelerimizle birlikte şehrimize değer katmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
title