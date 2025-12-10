Diyarbakır'da bebek emzirme odası hizmete girdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) katkılarıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'nde oluşturulan "Emzirme Odası"nın açılışı yapıldı.

DTSO'dan yapılan açıklamada, Bağlar Semt Polikliniği bünyesinde oluşturulan modern emzirme odasının açılışına destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişim kalitesini artırmanın öncelikleri arasında olduğunu bildirdi.

Açılışı gerçekleştirilen emzirme odasının annelerin mahremiyet ve konfor içinde çocuklarını emzirmelerine ve bakımlarını yapmalarına olanak tanıdığını belirten Gökdere, şunları kaydetti:

"Kentimizin sadece ticaret ve sanayide değil aynı zamanda sosyal alanda da güçlenmesini amaçlıyoruz. Bağlar Semt Polikliniğine sağladığımız bu katkı sadece bir başlangıçtır. Halkımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bu tür kamu destek projelerimize yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına duyarlı olmayı ve üyelerimizle birlikte şehrimize değer katmayı sürdüreceğiz."