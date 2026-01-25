Haberler

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne el yapımı patlayıcı atıldı

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne el yapımı patlayıcı atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü önüne, kimliği belirsiz maskeli kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda herhangi bir hasar oluşmazken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda herhangi bir hasar oluşmadı.

Olay, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli 2 şüpheli tarafından yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP'nin infilak etmesiyle şüpheliler, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Konu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, "25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü

Ateşkesin uzadığı Suriye'de SDG'den birçok noktaya İHA'lı saldırı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı

Zirvede puan farkı açıldı
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

''Yönetim geç kaldı'' diyerek Fenerbahçe'nin sorununa değindi
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar