Diyarbakır'da Elektrik Panosunda Patlama ve Yangın

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arızalanan elektrik panosunda patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde arızalanan elektrik panosunda meydana gelen patlama ve çıkan yangın, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Fırat Mahallesi Memuzin Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda bulunan elektrik panosu, patlamanın ardından çıkan yangında alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Akımın kesilmesiyle yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama ve yangın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

