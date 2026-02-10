Diyarbakır'da bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan M.A., adli makamlarca tutuklandı. Vali Zorluoğlu, emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 7 Şubat'ta Kayapınar'da bir eczaneye yönelik silahlı saldırıyla ilgili şüpheli M.A'nın yakalandığını kaydetti.
Şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını belirten Zorluoğlu, "Bu titiz çalışma için emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Diyarbakır'da 7 Şubat'ta bir eczaneye kapalı olduğu sırada silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı eczanede hasara yol açmıştı.