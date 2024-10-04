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Diyarbakır'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Diyarbakır'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
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Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere hayvan sevgisi anlatıldı ve jandarma köpeği Pusat da etkinliğe katıldı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesi Uyandık Mahallesi'ndeki Uyandık İlkokulunda öğrencilere hayvan sevgisi anlatmak, onları eğlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, jandarma köpeği Pusat da katıldı.

Etkinlikte, Pusat ile vakit geçiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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