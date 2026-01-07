Haberler

Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimleri sürüyor

Güncelleme:
Diyarbakır'da, trafik kazalarını azaltmak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli trafik denetimlerine devam ediliyor. Dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek ceza uygulanıyor.

Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimlerine devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilde trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kent Güvenliği Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla yapılan çalışmalara teknolojik gelişmeleri takiben eklenen ve Diyarbakır'da da uygulanan dron sistemiyle denetimler yapılıyor.

Denetimlerde, kavşaklara yaklaşırken şerit değiştirerek kural ihlali yapan sürücülere trafik cezaları uygulanıyor.

Dron aracılığıyla yapılan denetimlere aralıksız devam edilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel



