Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimleri sürüyor

Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimlerine devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilde trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kent Güvenliği Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla yapılan çalışmalara teknolojik gelişmeleri takiben eklenen ve Diyarbakır'da da uygulanan dron sistemiyle denetimler yapılıyor.

Denetimlerde, kavşaklara yaklaşırken şerit değiştirerek kural ihlali yapan sürücülere trafik cezaları uygulanıyor.

Dron aracılığıyla yapılan denetimlere aralıksız devam edilecek.