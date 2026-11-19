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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye başvurdu.

Ulutürk Mahallesi 909. Sokak'taki bir evde yaşayan 7 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle Bismil Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hastaneye başvuran 7 kişi tedavi altına alındı.

112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine inceleme yapılması için söz konusu adrese ekipler sevk edildi.

Kaynak: AA