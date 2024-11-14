Diyarbakır'da Dini Nikahlı Kadını Öldüren Şahsa Müebbet İstendi

Olay, 23 Haziran'da Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Demirhan, 6 yıl dini nikahla yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar'ı, ayrıldıktan 1 yıl sonra sokakta yürürken arkasından yaklaşıp, tabancayla vurdu. Kar başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan kaçtı. Hayatını kaybeden Hilal Kar, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Demirhan'ın, Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti. Sürekli şapka takıp, farklı kıyafetler giyip ve bisiklet kullanan şüpheli, 3 Ekim'de kaldığı barakada operasyonla yakalandı. Emniyet ve adliye işlemleri tamamlanan Mehmet Demirhan tutuklandı.

ÇALIŞMASINA KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Mehmet Demirhan ile Hilal Kar arasında ailesinin beyanları üzerine bir süredir anlaşmazlık olduğunun anlaşıldığı, çalışmasına izin vermediği ve baskılar kurduğu için Hilal'in kız kardeşinde yaşamaya başladığı, olaydan bir gün önce çalıştığı oto yıkama iş yerine gelen Mehmet Demirhan'ın öldürmekle tehdit ettiği de yer aldı. Olay günü anlatılan iddianamede, Mehmet Demirkan'ın Hilal Kar'ın ikamet ettiği evin karşısına gidip saklandığı, Hilal'i beklediği, evden çıktığında da kolundan tutup zorla götürmek istediği, direnmesi üzerine kafa bölgesine 2 kez ateş ederek kaçtığı yer aldı.

Olaydan sonra aracına binerek kaçtığı taksi şoförü Ö.Ö.'nün ifadelerine yer verilen iddianamede, olay günü Demirhan'ın aracına telaşlı ve titreyerek bindiği, eski cezaevi bölgesinde indiği, şüpheliyi teşhis ettiği de yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, İLK DURUŞMA 27 OCAK'TA

Mehmet Demirhan'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma, 27 Ocak 2025'te Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.