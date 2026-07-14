Diyarbakır'da bir kişi Dicle Nehri'nde ölü bulundu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişi Dicle Nehri'nde ölü bulundu.

Bağıvar Köprüsü mevkisinde bir kişinin suda hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin Turgay Altun'a ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.