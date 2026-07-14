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Diyarbakır'da bir kişi Dicle Nehri'nde ölü bulundu

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde hareketsiz duran bir kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin Turgay Altun'a ait olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişi Dicle Nehri'nde ölü bulundu.

Bağıvar Köprüsü mevkisinde bir kişinin suda hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin Turgay Altun'a ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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