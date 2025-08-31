Diyarbakır'da Devrilen Minibüste İki Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Devrilen Minibüste İki Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde devrilen tur minibüsünde hayatını kaybeden hemşire Gülşen Ayğün ve psikolog Meryem Ege, memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi. Minibüs kazasında 14 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, devrilen tur minibüsünde hayatını kaybeden sağlık çalışanları, memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Gülşen Ayğün ile psikolog Meryem Ege'nin de aralarında olduğu sağlık görevlileri, dün gezi için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gitti. Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu direğe çarparak devrildi. Kazada, minibüsteki Meryem Ege ile Gülşen Ayğün hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Meryem Ege ile Gülşen Ayğün'ün cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. Ayğün'ün cenazesi, öğlende Şambayat beldesinde, Ege'nin cenazesi ise Kahta ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
