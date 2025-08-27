Diyarbakır'da Çocuk Kaçırmaya Yeltenen Şüpheliye Mücadele

'AĞABEY BENİ KURTAR DEYİNCE KALKTIM'

Diyarbakır'da 9 yaşındaki erkek çocuğunu kaçırmaya çalışan, kimliği belirsiz şüpheliye müdahale ederken 2 parmağı kırılan Ahmet Aslan'ı (42), çocuk ve ailesi olaydan sonra ziyaret etti. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun kendisini kurtaran Aslan'a teşekkür ederek elini öpmeye çalıştığı, Aslan'ın da elini öpmesine izin vermeyerek çocuğu alnından öptüğü anlar yer aldı.

Olay anını DHA'ya anlatan Aslan, iş yerinin önünde otururken telefonda arkadaşıyla konuştuğunu ve şüpheliyi fark ettiğini belirterek, "Yetişkin birinin çocuğu böyle elini ağzına koyarak sıkıştırdığını gördüm bir yandan. Çocuk 'Ağabey beni kurtar' deyince ben de kalktım. Çocuk koşmaya başladı. Şüpheliye 'Sen kimsin' dedim. 'Amcasıyım' dedi. 'Amcasıysan sen nasıl yeğenine böyle davranıyorsun?' dedim. Çocuğun 'Beni kurtar' demesi beni şüphede bırakmıştı zaten. Orada ben baktım yalan söylüyor. Ona müdahale etmeye başladım. Yani vatandaşlık görevi. Kim olsa aynısını yapardı. Ona müdahale etmeye çalışırken bir itişme kakışma oldu" dedi.

'POLİS ŞÜPHELİYE RAHAT ULAŞSIN DİYE ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTTIM'

Aslan şüpheliye müdahale ederken parmağının kırıldığını ifade ederek, "Ona yumruk atarken parke standını tuttu. Elim parkeye gelince parmaklarım kırıldı. Ondan sonra burada boğuştuk. Buradan caddeye kadar gittik. Caddede bağırmaya başladım. Can havliyle hiç kimseye bir şey söyleyemedim. 'Bu çocuk kaçırıyor herkes müdahale etsin' diye bağırdım. Bütün herkes duyarlı olsun diye yaptım. Darbe almıştım. Kimse müdahale etmedi. Şüphelinin üstünü başını yırttım. O şekilde de gönderdim. Sırf emniyet güçleri şüpheliye rahat ulaşsın diye. Çocuğun hemen tişört alacak parası olmadığı belliydi. Daha sonra aileyle beraber emniyete gittik. Aile şikayetçi oldu. Daha sonra hastaneye gittim. Parmaklarımın kırık olduğunu öğrendim" dedi.

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR