Diyarbakır'da çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın, tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın, tutuklandı

AA - Aziz Aslan - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın, tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içirdiği tespit edilen kadın, tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içirdiği tespit edilen kadın, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.E. (21) dün akşam saatlerinde 1 yaşındaki kızı L.Y'yi kusma şikayetiyle Bismil Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından L.Y, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Anne N.E'nin olayla ilgili kendisinden bilgi alan doktorlara, dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenerek kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdiğini anlattı.

Bunun üzerine N.E, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır, Çocuk, Doğum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title