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Diyarbakır'da tarlaya düşen cipte 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır'da tarlaya düşen cipte 1'i ağır 5 yaralı
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Diyarbakır'da kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp tarlaya düşen cipte, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Güneybatı Çevre Yolu Halid bin Velid kara yolunda meydana geldi. İ.B. idaresindeki 72 AK 320 cip, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araçtaki sürücü ve 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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