Diyarbakır'da tarlaya düşen cipte 1'i ağır 5 yaralı

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp tarlaya düşen cipte, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Güneybatı Çevre Yolu Halid bin Velid kara yolunda meydana geldi. İ.B. idaresindeki 72 AK 320 cip, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araçtaki sürücü ve 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı