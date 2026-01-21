Haberler

Diyarbakır'da adliye önündeki kavga kamerada

Diyarbakır Adliyesi önünde, 'Kasten öldürme' davasının tarafları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da cinayet davasında taraflar arasında, adliye çıkışı yaşanan tekmeli-yumruklu kavgaya polis müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Elazığ Bulvarı'ndaki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde meydana geldi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Kasten öldürme' davasının tarafları arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafları, adliye önünde düzenlenecek olan basın açıklaması için güvenlik amacıyla bekleyen polis ekipleri ayırdı. Yara almayan taraflar bölgeden uzaklaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
