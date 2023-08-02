Diyarbakır'da çıkan yangında bina sakinleri çocuklarıyla koşarak çıktı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir dairede çıkan yangında bina sakinleri çocuklarını kucağına alıp koşarak çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'da çıkan yangında bina sakinleri çocuklarıyla koşarak çıktı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir dairede çıkan yangında bina sakinleri çocuklarını kucağına alıp koşarak çıktı.
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Yangında, bina sakinleri çocuklarını kucağına alıp koşarak binadan çıktı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.