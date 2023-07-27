Diyarbakır'da çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev hasar gördü.

Diyarbakır'da bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dairede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Binadan çıkarılan 5 kişi burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev hasar gördü.