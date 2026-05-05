Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 115 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 115 kişi yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.