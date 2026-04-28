Diyarbakır'da Çeşitli Suçlardan Aranan 109 Zanlı Jasat Tarafından Yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 109 zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında aralarında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 109 zanlı yakalandı.

Yakalanan zanlılar, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

