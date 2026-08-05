Diyarbakır'da canlı müzik işletmelerine gürültü uyarısı

Diyarbakır'da, canlı müzik yapan işletmelere "gürültü kirliliğine" karşı uyarıda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son dönemde CİMER ve Alo 181'e çevresel gürültü nedeniyle yapılan şikayetlerde artış yaşandığı belirtildi.

Canlı müzik yapan işletmelerin "Müzik İzin Belgesi" almalarının yasal zorunluluk olduğu ifade edilen açıklamada, belgesiz yayın yapan işletmeler hakkında ağır idari yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.

Tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra canlı sosyal hayatıyla da öne çıkan kentin, kafe, restoran, düğün salonu ve eğlence mekanlarında yapılan müzik yayınlarının şehir yaşamına hareket kattığı ifade edilen açıklamada, son dönemde çevresel gürültü nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetlerde önemli artış yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle CİMER ve Alo 181 üzerinden yapılan başvurularda, geç saatlere kadar devam eden yüksek sesli müzik yayınlarının çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ettiği yönünde çok sayıda bildirim bulunuyor. Belge olmadan gerçekleştirilen canlı müzik yayınları mevzuata aykırıdır. İzin belgesi bulunan işletmelerin de belirlenen saatlere ve çevresel gürültü sınır değerlerine uyması gerekiyor."

Açıklamada, şunlara yer verildi:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, belgesiz canlı müzik yapan veya çevresel gürültü sınırlarını aşan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanıyor. Kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere yüz binlerce lirayı bulan idari para cezaları kesilebiliyor. İşletmelerin hem gerekli izinleri almaları hem de belirlenen kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeleri gerekiyor."

Açıklamada, işletmelerde ses seviyesinin düzenli kontrol edilmesi, ses yalıtımının güçlendirilmesi, hoparlör ve sahne yerleşiminin doğru planlanması ile çevrede yaşayan vatandaşların taleplerine duyarlı yaklaşılmasının hem işletmeleri cezai yaptırımlardan koruyacağı hem de toplumsal huzura katkı sağlayacağı vurgulandı.

Denetimlerin temel amacının işletmeleri cezalandırmak değil, vatandaşların huzurunu korumak ve işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak olduğu bildirilen açıklamada, "Diyarbakır'ın sosyal yaşamına katkı sunan tüm işletmelerin gerekli izin belgelerini tamamlayarak faaliyet göstermesi hem çevresel gürültünün önlenmesi hem de kentte ortak yaşam kültürünün korunması açısından büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA