Diyarbakır'da Camide Ayakkabı Tartışması: Görevlilere Saldırdı

DİYARBAKIR'da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamayan kişi, tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, teravih namazı için camiye gelen kişi, çıkışta ayakkabısını bulamadı, ardından görevlilerin yanına gitti. Görevlilerle tartışan şüpheli, daha sonra 3 personele saldırdı. Bir görevliyi yanlarında 2 çocuk varken iterek yere düşüren, yanlarındaki kadının elindeki çantayı alıp personele fırlatan, daha sonra diğer görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, çevredekilerin araya girmesiyle durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Cami görevlileri darp raporu alıp, şüpheliden şikayetçi oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı