Diyarbakır Valiliği: Teravih Sonrası Camide 2 Din Görevlisini Darbeden Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Diyarbakır'da Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazı sonrası ayakkabısının kaybolduğunu iddia eden bir kişi, cami görevlilerine fiziki saldırıda bulundu. Olayda bir görevlinin burnu kırılırken, saldırgan emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazı sonrası ayakkabısının kaybolduğunu iddia eden ve cami görevlilerini sorumlu tutan bir kişinin iki görevliye fiziki saldırıda bulunduğunu açıkladı. Olayda bir görevlinin burnu kırılırken, şüpheli şahsın emniyet güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, 25 Şubat 2026 tarihinde merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazı sonrasında suç kaydı bulunan bir kişinin iki din görevlisini darbettiğini açıkladı. Şahsın bu sabah gözaltına alındığını duyuran Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"25.02.2026 tarihinde Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada, birçok suç kaydı buluna M.U. isimli şahıs, ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek bundan cami görevlilerini sorumlu tutmuştur."

Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B.'ye fiziki müdahalede bulunmuş; kendisini darp etmiştir.

Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A.'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir.

Olay sonrasında yaralanan personel darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur.

Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce bu sabah (26 Şubat) yakalanarak gözaltına alınmıştır."

