Diyarbakır'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 8 büyükbaş hayvanın çalındığı olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, 5 Ağustos'ta kırsal Yatır Mahallesi'nde 8 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Hayvanları çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı, bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.