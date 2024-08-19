Diyarbakır'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, 5 Ağustos'ta kırsal Yatır Mahallesi'nde 8 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Hayvanları çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı, bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.