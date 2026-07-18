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Çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı

Çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki buğday pazarında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. C.E. (25) kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

DİYARAKIR'da buğday pazarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan C.E. (25), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki buğday pazarında meydana geldi. C.E. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kalbinden bıçaklanan C.E., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. C.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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