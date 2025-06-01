Diyarbakır'da Buğday Ekim Alanında Yangın: 120 Dönüm Zarar Gördü
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 120 dönüm alan zarar gördü. Yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Köylüler müdahale etti ve itfaiye ekipleri yangını yarım saat içinde kontrol altına aldı.
DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesindeki buğday ekili arazide çıkan yangında 120 dönüm alan zarar gördü.
Kırsal Çaytepe Mahallesi'nde buğday ekili arazide, bilinmeyen nedenle, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Köylüler, yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürdü. Yangında 120 dönümlük alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel