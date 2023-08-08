Diyarbakır'da boşaltılan binada asansör halatı sökerken düşen kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasarlı olan bir binada asansör halatını sökmek isteyen bir kişi, 8. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Diyarbakır'da bir kişi, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan binanın asansör halatını sökmek isterken 8. kattan düşerek ağır yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı üzerinde bir sitede bulunan ve 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 8 katlı binaya giren K.E. (23) iddiaya göre asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü.

Gencin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce asansör boşluğundan çıkarılan K.E., ilk müdahalesinin yapılmasının ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

K.E'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.